Kõrbenud puitmajaäri omanik: mul on kahju, et ma ei suutnud töötajaid kaitsta

Pikaaegne ettevõtja tunnistas, et tal on väga kahju kaotada suure potentsiaaliga ja kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnaga ettevõtet. «Kõige rohkem on mul aga kahju, et me ei suutnud oma töötajaid kaitsta ettevõtet tabanud turbulentsi eest. Oma unistuste meeskonnast lahkumine on mulle ka isiklikult väga raske.»