Uberi suurinvestor tundis huvi Bolti vastu

«DiDi on üks meie investoritest, seega on meil [Softbankiga] vestluseid olnud,» ütles Villig.

Bolt on kaasanud investoritelt kokku 244 miljonit dollarit. Võimalik on, et poole aasta jooksul tehakse uus kaasamisring, kuid see oleneb Villigi sõnul sellest, kuidas Bolti uutel teenustel läheb. «Eeldame, et saame need turule tuua üsna kuluefektiivselt, kui näeme väga-väga suurt potentsiaali, võime tegutseda agressiivsemalt ja kaasata raha.»