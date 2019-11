Euroopa majanduse uueks kasvumootoriks on saamas Prantsusmaa

Kui kümnendi alguses toimunud Euroopa võlakriisi ajal ja hiljemgi kartsid paljud, et Prantsusmaa võib olla järgmine kukkuja ja euroala pea ainsaks tugisambaks on jäänud Saksamaa majandus, siis nüüd kipub olema vastupidi.

Euroopas suuruselt teise majanduse helge tulevikuväljavaadete põhjuseks on õigeaegselt tehtud maksualandamised, majanduse väiksem sõltuvus ekspordist kui Saksamaal ja president Emmanuel Macroni reformid, mille eesmärgiks on külvata seeme pikaajalisse kasvu, kirjutab Bloomberg.

Ökonomistide sõnul on siiski tegemist rohkem eduloo kui lihtsalt eduka ajastamisega. Macroni ettevõtete tulumaksu alandamine ja tööseaduse reform on toonid riiki investeeringutelaine. Tööhõive kasv on olnud viimasel ajal nii kiire, et ökonomistid ei oska seda hästi põhjendada ja Prantsusmaa keskpanga peaökonomist Olivier Garnier on nimetanud seda märkimisväärseks.

«Meil kõigil on Prantsusmaa suhtes pöidlad püsti,» ütles uudisteagentuurile Saksmaa privaatpanga Berenberg Euroopa riikide ökonomist Florian Hense. «Olgu see 2000. aastate alguse Saksamaa või Prantsusmaa praegu, tööjõud on tegelikult majanduse kõikide kihtide võtmeküsimuseks,» lisas ta.

Samal ajal kui Saksamaa majandus libiseb langusesse ja Prantsusmaa majandus ärkab, on president Macroni sõna hakanud ka Euroopas rohkem maksma. Ta on juba saavutanud mõningast edu Euroopa ühiseelarve loomisega ehkki mitte nii suures mahus, nagu alguses plaanis. Kuid Pariisi enesekindlus on kerkinud juba nii kõrgeks, et sealsed ametnikud ei pea paljuks Saksamaa kolleegidele riigi fiskaalpoliitika kohta loengut pidada, kirjutab uudisteagentuur.

On ju Saksamaa pälvinud viimasel ajal kriitikat valitsuse liiga suure eelarveülejäägi tõttu ja neid rohkem investeerima on manitsenud ka Euroopa Keskpanga värske president Christine Lagarde.

Kolmandas kvartalis kasvas Prantsuse majandus teise kvartaliga võrreldes 0,3 protsenti, kusjuures peamiseks kasvumootoriks oli sisetarbimine. Analüütikud prognoosisid Prantsusmaa kvartalikasvuks 0,2 protsenti.

Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas Prantsusmaa majandus 1,3 protsenti võrrelduna 0,4 protsendiga Saksamaal

Eksport moodustab Prantsusmaa majandusest vaid 38 protsenti võrrelduna euroala keskmise 48 protsendiga. Prantsusmaa majanduses on ka teenuste osakaal teiste riikidega võrreldes kõrgem andes 70 protsenti majanduskasvust.

Konsultatsioonifirma Capital Econiomics ökonomist Jessica Hinds ütles Financial Timesile, et kolmas kvartal oli ilmselt samasugune nagu Prantsusmaa majandus saab olema enam vähem järgmisel aastal.

«Suur pilt on selline, et Prantsusmaa majandus kasvab järgmisel aastal üsna uimaselt tänu globaalse ja Euroopa majanduse jahtumisele ja karmima fiskaalpoliitika tõttu kodus,» lisas ta.