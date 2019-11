Kõrbenud idufirmad tõid Jaapani hiilgelfondile 9 miljardit miinust

Softbanki Vision Fund, mis on investeerinud Uberisse, WeWorki, Slacki ja Guardant Health'i, kandis teises kvartalis koguni 8,9 miljardi dollari suurust kahjumit. Ainuüksi WeWorki õiglane väärtus vähenes 3,4 miljardi dollari võrra.

Saudi Araabia rahastatud Vision Fund on investeerinud 88 ettevõttesse 70,7 miljardit, mille väärtus on väljumisi arvestades ettevõtte teatel nüüd 77,6 miljardit dollarit.

Kuna fond on teinud kehvi investeeringuid idufirmadesse, on Softbankil neid keerulisem börsile viia ja see takistab investeerimishiiglasel kapitali kaasamist.