Eesti mõjuvõimsaim firma püüab miljardit

Investeerimisfirma UP muutis majandusaasta arvestust, millest tulenevalt käsitletakse lõppenud majandusaastal erakorraliselt 16 kuu pikkust perioodi. Uueks majandusaasta perioodiks on 1. mai kuni 30. aprill.

Seega kestis UP Investi lõppenud majandusaasta 2018. aasta 1. jaanuarist kuni tänavuse aasta 30. aprillini. Eelneval majandusaastal ehk aastal 2017 teenis kontsern 515,8 miljoni euro suuruse müügitulu juures ligi 15,3 miljonit eurot puhaskasumit.

Suure osa ehk 58,7 protsenti käibest teenis kontsern möödunud majandusaasta Eesti turult, kus müügitulu küündis 482,2 miljoni euroni. Järgnesid Läti 147,5 miljoni euroga, Soome 105,4 miljoni euroga, Leedu 50,8 miljoni euroga ning muud riigid 35,1 miljoni euroga. Kontserni üldist müügitulu kasvu on mõjutanud aktiivne laienemistegevus kino ja meelelahutusteenuste äris, selgus UP Investi majandusaasta aruandest.

UP Invest investeeris aruandeaastal põhi- ja immateriaalsetesse varadesse ning uutesse osalustesse ettevõtetes kokku 44,3 miljonit eurot.

Suurimad tegevusriskid on kontserni jaoks uuel majandusaastal seotud olukorraga Euroopa ja maailma majanduses tervikuna. «Kohalikel turgudel on põhiküsimus vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu olemasolu ja selle puudusest tingitud palgasurve. Siiski oleme optimistlikud eesseisva majandusaasta osas ning kontsern soovib jätkata aktiivset investeerimistegevust,» märkis ettevõtte juhatus aruandes.

UP Investi omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on investeerimisfirma omanduses ka uudisteagentuur BNS ja Postimees.