Euroopa Kespanga uus president valmistas pettumuse

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) endine direktor ütles kõnes, et Schäuble'ile pühendatud tseremoonia ei ole õige hetk rääkida rahapoliitikast või üldse millestki, mis on sellega seotud.

Schäuble on suur kasinuspoliitika toetaja, kes pani aluse Saksamaa rangele puudujääke vältivale eelarvepoliitikale.

Saksamaal on ECB lõtva rahapoliitikat viimasel ajal teravalt kritiseeritud. Keskpangale on ette heidetud, et madalad intressimäärad ja odavad laenud kahjustavad Saksa säästjaid.