Lennusadama töötajad harjutasid külma vette kukkumist ja vees olija abistamist

Koolituse läbi viinud Eesti Vetelpääste Seltsi instruktor Gert Teder ütles, et kõige parem päästetöö on ennetus, kuid et võimalikeks ohuolukordadeks paremini valmis olla, peavad päästjad ise veenduma, mida tunneb ja kogeb külma vette kukkunud paadisõitja või sadamakülastaja. Teder rõhutas, et külmašokki kontrollima õppinud inimene püsib külmas vees adekvaatse ja tegutsemisvõimelisena umbes kümme minutit, kuid šoki tõttu kontrollimatult õhku ahmiv abivajaja võib vett hingamisteedesse tõmmata ja uppuda paari minutiga.