Eksperiment: 4-päevane töönädal tõstis oluliselt töötajate produktiivsust

Eksperimendi tulemusena selgus, et tööpäevade hulk langes neljandiku võrra, prinditud dokumentide ja paberite hulk kukkus aga lausa 58 protsenti ja elektri tarbimine 23 protsenti. Samal ajal suurenes töötajate produktiivsus umbes 40 protsenti. Üle 90 protsendi katses osalenutest ütles, et nad olid sellega väga rahul. Kuidas produktiivsust täpsemalt mõõdeti, pole teada.

Jaapani töökultuur on tuntud selle poolest, et inimesed teevad ülipikki päevi. Paar aastat tagasi läbi viidud uuringust selgus, et näiteks iga neljas Jaapani ettevõte nõuab töötajatelt kuus umbes 80 ületundi. Samal ajal pole näha, et nende produktiivsus oleks oluliselt kasvanud.