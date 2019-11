Helme: valitsus ei saa pensionireformist taganeda

Samuti pressikonverentsil osalenud rahandusminister Martin Helme sõnul on välispoolne pilk Eesti majandusele tervitatav, kuid pensionireformi sisu osas ollakse erinägemusel. «Erinev taust tingib võib-olla erineva lähenemise,» lausus Martin Helme. «Valitsusel on valimistel saadud mandaat, mida võib pidada ka kohustuseks, ja see kohustus kirjutab meile ette, milline see reform peaks olema.»

Helme sõnul kuulatakse väga tähelepanelikult soovitusi ja ettepanekuid pensionireformiga kaasnevate võimalike riskide tuvastamiseks ja maandamiseks. «Me saame ju aru, et riskid on olemas selle reformiga – see on väga suur reform, mis puudutab väga paljusid inimesi ja sellel on väga pikk mõju.» tõdes Helme.