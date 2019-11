Maire Milder lahkub peale 20 aastat Baltikast

Küsimusele, kas ta lahkub omal soovil, vastas Milder, et ametlik vastus tuleks, et ta lahkub strateegilistel kokkulepetel. «See pole nagu õige vastus. Baltika areneb ja tal on omad vajadused vastavalt strateegiale. See kompetents, mis on minus: keskkonnaarenduse ja muude puhul, jääb aina vähemaks ja vähemaks. Seega võiks ka öelda, et ilmselt on mul aeg vaadata ringi, kas kusagil on mingi asi, millega võiksin tegeleda, kus ka mina võiksin edasi areneda,» ütles ta.