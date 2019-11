Sissetulekut varjavad rikkurid tekitavad soomlastes pahameelt

Soomes on pikk sissetulekute läbipaistvuse traditsioon, kus iga novembri alguses avalikustatakse meediale palju kodanikud eelmisel aastal teenisid ja maksu maksid.

Soome õiguskantsler teatas tänavu, et uurib kaebusi, mis esitati maksuameti otsuse peale, mille järgi lubati 200 üle 100 000 euro teenival inimesel oma nimesid meedia eest varjata.

Haldusõiguse professor Olli Mäenpää ütles ajalehele Kauppalehti, et maksuameti väide, et avalikustamine rikub Euroopa Liidu uusi isikuandmete kaitsereegleid, on alusetu.