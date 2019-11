Majandus on buumifaasis, aga õhus on selged ohumärgid

«Täna on meil ajaloo suurim pulliturg ning globaalne võlatase on neljakordistunud, seejuures on Kreeka võlakirjaintressid jõudnud normaalsele tasemele ja rahatrükk jätkub – see on ebaloogiline, kaua võib?» küsis Tallinna börsi juht Kaarel Ots «Targa raha» konverentsil Kultuurikatlas, vahendas Äripäev.