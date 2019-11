Tellijale

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et riikide puhul nagu Eesti ja Soome ei ole lennumaks mõistlik mõte. Kui aga põhjanaabrid maksu kehtestavad, siis võib juhtuda, et eestlased hakkavad lendama läbi teiste riikide ning Helsingi lennujaamale leitakse alternatiiv. «Lennunduses on konkurents väga tihe. Kümne euro suurune piletihinna erinevus Euroopa sees võib juba tarbija ostukäitumist mõjutada. Finnair on suur ja võimas firma, nendega midagi halba ei juhtu, aga teatud hinnatundlikuma segmendi valikuid võib see mõjutada,» lisas ta.