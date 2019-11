Perefirma 11. põlvkonna juht

Maximilan Riedelist sai 1756. aastal asutatud perefirma tegevjuht kuus aastat tagasi, kui ta naases pärast 15 aastat New Yorgis viibimist, kus ta juhtis ettevõtte USA ärisid, Austriasse tagasi ja võttis juhtimise oma isalt Paulilt üle.

Riedel on luksuslike veiniklaaside tootja, mis on tuntud eelkõige väga erinevat kuju ja erinevate veinide jaoks klaaside valmistamisega.

«Meie ülesanne on näidata veini karakterit,» ütles Maximilian Riedel investeerimisajakirjale Barron’s. «See on meie edu kütuseks olnud juba kaks generatsiooni,» lisa ta.