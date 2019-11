Graafik: valitsusel tuleb Eesti Energia dividendist suu puhtaks pühkida

Üheksa kuu kokkuvõttes on Eesti Energia puhaskasum 9,4 miljonit eurot, mis tähendab, et varem riigi rahakotti mitu korda suuremate summadega täitnud ettevõttelt ei maksa valitsusel esialgu suurt dividendi oodata.

Neljandas kvartalis on riigifirma käive võrreldes teise ja kolmanda kvartaliga tavapäraselt kõrgem, kuna jahedama ilma tõttu kasvab energianõudlus ning börsihinnad on kõrgemad.

Auvere elektrijaam, mis seiskus rikke tõttu teises kvartalis ning on alates sellest hetkest töötanud umbes nädal aega, taaskäivitatakse plaanide kohaselt 17. novembril. Seega saab kõige efektiivsem põlevkivielektrijaam anda oma panuse poolteise kuu jooksul.

«Lepingud on selleks, et neid täita. Kui kokkulepitud tingimusi ei täideta, siis on selle eest ette nähtud ka trahvid ning Eesti Energia saavutas läbirääkimistel General Electricuga mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppe,» selgitas Sester BNSile.