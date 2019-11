Vene keskpank võttis Danskelt tegevusloa

Sama päeva õhtul teatas Danske börsile, et sulgeb kõik Baltimaade ja Venemaa ärid. Ainsa erandina jätkab tegevust Leedus asuv Danske Banki teenuskeskus, mis osutab mitmeid Danske Banki jaoks olulisi üldiseid administratiivseid teenuseid.

«See tähendab, et Danske Bank on Eestis põhimõtteliselt väljunud pangandustegevusest ja jäänud on veel ainult tehnilised küsimused. Filiaali tegevust juhib nüüd likvideerimiskomitee,» märkis pank.