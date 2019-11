Scania läheb Tallinna vastu riigikohtusse

Scania Eesti juhi Janno Karu sõnul on ringkonnakohus õigesti tuvastanud, et peaaegu kõik TLT etteheited seoses Scania Eesti pakkumusega on olnud ebaõiged. Scania ei nõustu ringkonnakohtu otsuse osade põhjendustega, miks kaebust ei rahuldatud ning esitab kassatsioonikaebuse riigikohtule, teatas ettevõte.

«Teisena on vaidlustes selgemaks saanud, mis on busside puhul hooldustööd ja mis remonditööd ning kas näiteks piduriketaste ja rehvide vahetus on tavapärase hooldustöö osa või mitte. Nii halduskohus kui ka ringkonnakohus nõustusid Scania seisukohaga, et TLT on ekslikult arvestanud tavapärase hooldustöö hulka mitmeid tegevusi ja materjale, mis sinna ei kuulu. See on kindlasti oluline õigusselgus ka tulevasi avalikke hankeid silmas pidades,» lisas Karu.