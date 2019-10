Tellijale

Maailma kullanõukogu (World Gold Council) andmetel on füüsilise kullaga tagatud börsil kaubeldud fondide (ETF) kullapositsioonid kasvanud septembris 2 808 tonnini, mis on 75,2 tonni rohkem kui augustis, ning aasta algusega võrreldes on kasv 368 tonni. Rahaliselt tähendab see kasvu 17,9 miljardit dollari (16,3 miljardit euro) võrra.