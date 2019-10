Kiik: pensionireformis on positiivset ka neile, kes seda tervikuna ei toeta

Tanel Kiik ise kuulub enda sõnul nende hulka, kes jätkab teise pensionisambasse kogumist. «Aktuaalse kaamera» küsimusele, kas pensionireformi tagajärjel ei teki meil aastate pärast suur hulk inimesi, kellel pole midagi kõrvale pandud, vastas Kiik, et meil on juba praegu palju eakaid, kes elavad allpool suhtelist vaesuspiiri.

Ta lisas, et siin on igal inimesel kaasvastutaja roll jätkata ühel või teisel viisil kogumist, on see investeerimiskonto, pensionisammas või muu variant. Pensionireformis on tervikuna positiivseid punkte ka neile, kes seda reformi tervikuna ei toeta, märkis Kiik.