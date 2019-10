Eestlane valiti maailma parimaks nooreks

Kaspar Korjus on olnud e-residentsuse programmi algataja ja meeskonna juht aastatel 2014-2019. Tema revolutsiooniline nägemus tehnoloogiast ja digitaalsest innovatsioonist on viinud maailma uuele mõttetasandile ning andnud Eestile uue eristuva suuna ettevõtluse arendamisel. E-residentsus võimaldab ettevõtete omanikel registreerida Euroopa Liidus asuva ettevõtte, kasutada digiallkirjastamist, tagada juurdepääsu elektroonilistele pangandus- ja makseteenustele ning muudele kõrgel tasemel digiühiskonna teenustele, elavdades Eesti majandust. Praegu on e-residendid loonud Eestis enam kui 6000 ettevõtet.