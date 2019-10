Eesti korraldadab 2021. aastal avamerepurjetamise ORC klassi MM-võistluse

Bermudal täna peetud maailma purjetamisorganisatsiooni World Sailing aastakongressil otsustati, et avamerepurjetamise ORC-klassi 2021. aasta maailmameistrivõistluste korraldamise õigus antakse Eestile.

Jahtklubide Liidu egiidi all esitatud taotluse alusel korraldavad võistluse Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi, võistluse lühirajadistantsid on Tallinna lahel ning avamereetapid sõidetakse Soome lahel.

Eesti jahtklubide liidu president Egon Elstein nimetas meie purjetajate edu pandiks tugevat kodust konkurentsi.

Bermudal World Sailing kongressil osalev Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein kinnitas Postimehele, et juba varem tehtud positiivne otsus sai täna ametliku kinnituse ning maailma tippvõistlus tuleb Eestisse.

«Ootame võistlema kuni sada jahti, kuid oleme valmis ka suuremaks hulgaks. Eesti ORC purjetamise arengule on see kindlasti kasuks ja toob rohkem noori avamere tipppurjetamisesse. Võistlused saavad olema põnevad, sest Eesti ORC purjetajad kuuluvad maailma tippu ja koduvetel on kahtlemata mitmel meeskonnal sihiks kõige kirkamad medalid,» kommenteris Elstein.