Ninanips lätlastele: A. Le Coqi müük pöördus Eesti kasuks

«Pärast juuli alguses jõustunud alkoholiaktsiisi langetust on Eesti turg selgelt taastunud. Aktsiisilangetusel on olnud hea mõju nii siseriiklikule tarbimisele kui ka Soomele suunatud müügile laevadel ja sadamas,» märkis Olvi börsiteates.

Läti tõstis aasta alguses alkoholiaktsiisi, mis on kohalikul turul nõudlust pisut vähendanud. «Lahja alkoholi nõudlus on nõrgenenud, kuna selle aktsiis on kange alkoholi omaga suhteliselt kõrgem. Sellest hoolimata on tulu tänu paranenud efektiivsusele peaaegu möödunud aasta tasemel,» märkis Olvi börsiteates.