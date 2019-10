Saudi Aramco peaks kauaoodatud IPO välja kuulutama pühapäeval

Kuningriigi osaline privatiseerimine on prints Mohhamedi ambitsiooni, kujundada Saudi Araabia majandus ümber, üheks osaks. Kuid alates 2016. aastast, mil esimest korda IPO-plaan avalikuks sai, on plaani edasi lükatud, sest on mure, kas ikka suudetakse ettevõtte osalus müüa nii, et selle väärtuseks (valuatsiooniks) kujuneks kaks triljonit dollarit, nagu prints on soovinud.