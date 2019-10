Prokuratuur: Robert Kiti ametist vabastamine polnud kriminaalmenetlusega seotud

Eile sai teatavaks, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid juba tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele. Riigiprokurör Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui siseriiklikku koostööd.

Mille alusel algatati juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetlus? Kas see tugines Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonide järelevalvemenetluse tulemustel?

Me võtsime aluseks Eesti finantsinspektsiooni poolt nende menetluse käigus kogutud materjalid. Seal oli ka viiteid Rootsi-poolsele uurimisele, aga meie lähtusime sellest, mida on Eesti finantsinspektsioon teinud.

Kas olete menetluse käigus rääkinud Swedbanki endise juhi Robert Kitiga?

Ma ei kommenteeri seda. Ma ei anna kommentaare selle kohta, mis menetlustoiminguid on hetkel tehtud, mis on plaanis ja kellega on või ei ole räägitud.

Ma küsin, sest juuni lõpus ehk vahetult enne kriminaalmenetluse alustamist peatati päevapealt Robert Kiti ja Swedbanki finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Kas see oli siis kokkusattumus?

Jah, ma arvan, et see ongi kokkusattumus. Mul puudub info, et see oleks menetlusega seotud.

Swedbank ütles eile, et nad ei teadnud, et panga osas on algatatud eraldiseisev menetlus. Miks Swedbanki ei teavitatud?

Kriminaalmenetluse puhul sõltub teavitamine menetlusetapist. Selleks ajaks, mil me võtame võimalike menetlusosalistega ühendust, peavad meil olema alusdokumendid ja alusmaterjal läbi analüüsitud. Lihtsalt faktist, et me oleme alustanud kriminaalmenetlust, me üldjuhul isikuid ei informeeri justnimelt seetõttu, et tagada menetluse algusjärgus objektiivne tõendite kogumine. See otsus, millal kedagi informeerida, on menetlustaktikaline kaalutlus. Seetõttu nimetatud menetluses esialgsete toimingute ajal me leidsime, et ei ole mõistlik panka informeerida.

Kas eilsest avalikkuse informeerimisest võib järeldada, et esialgsed toimingud on praeguseks lõppenud?

Jah. Me oleme sellises etapis, et käesoleval hetkel ei kahjusta avalikustamine kuidagi menetlust ja seetõttu me seda ka tegime.

Aprilli alguses hakati Swedbankiga seotud rahapesukahtlusi uurima Danske Banki kriminaalasja raames. Kas see menetlus endiselt kestab?

See menetlus käib jätkuvalt edasi. Need on kaks eraldiseisvat menetlust. Tulevikus me ei välista, et kui on piisavalt ühiseid jooni, siis need liidetakse kokku, aga praegu on need eraldiseisvad menetlused.

Kas menetluste fookus on erinev?