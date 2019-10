Üllatav: ettevõtjad pole kunagi valitsusega nii rahul olnud

«Paljud turvaettevõtted on seotud pikaajaliste fikseeritud hinnaga hankelepingutega. Suurem palgatõus tähendaks seda, et pakutavale teenusele peaks ettevõte hakkama ise peale maksma. Alternatiiv on liikuda tööjõumahukatelt teenustelt tehnoloogiale. Viimase kahe aasta jooksul on kümme protsenti G4S Eesti mehitatud valve klientidest valinud tehnilise valvelahenduse. Samas ei sünni sellised turvakontseptsioonid üleöö ega toimi ilma kvalifitseeritud turvaspetsialistideta,» ütles Sarapuu. «Tänases majanduskeskkonnas oleks mõistlik kergitada alampalka samas tempos keskmise palgaga. Alampalk ei tohiks taas saada terve palgaastmestiku tõstmise põhiliseks surveallikaks.»

ITL-i asepresidendi Ivo Suursoo sõnul on hästi see, et ei ole otseselt midagi tehtud, mis kõrgema lisandväärtusega majandussektoreid halvaks. «Negatiivse poole pealt: on tekkinud kuvand, et meie pensionisüsteemi raputamine ongi Eesti tuleviku õnne tagamise lahendus number üks, millega kuidagi nõus ei taha olla. Tegelikult tagab meie tuleviku õnne rikkam Eesti läbi innovatsiooni ja teadus-arenduse võimendamise, teisisõnu kõrgem lisandväärtus,» ütles Suursöö.

Teiseks probleemiks on temahinnangul suurenev valitsuse iseteadlikkuse isolatsioon. «Hetkel ma ei näe valitsuse soovi olla sisulises dialoogis nendega, kes majanduse rohujuure tasandil tegutsevad. Võimalik, et tahe koostööks on olemas, aga välja see ei paista. Ilma sektoritega läbi rääkimata on tehtud otsuseid muuta suundi, toetus- ja arendusskeeme – näiteks võeti ilma erasektoriga läbi rääkimata ära 39 miljonit eurot ressursitõhususe meetmest, lahendamata on jäänud teadus- ja arendustegevuse rahastamise küsimus, silmad on kinni pigistatud välistööjõuvajaduse küsimuses,» ütles Suursoo.

Tema sõnul on praegu sisuliste teemade peale mõtlemine ettevõtlussektoris asendunud hirmuseguse sooviga, et valitsus ei teeks mingeid otsuseid. «Me ootame selgust, mis on valitsuse üks kuni kolm kõige suuremat prioriteeti, kuidas suurendada Eesti edukust ja seejärel nähtavat tahet nende teemadega tegeleda. Majanduse digitaliseerimine on pikaajaline protsess. Tahame, et selles valdkonnas kuulataks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori ning töötleva tööstuse probleeme – nii saame sisulist koostööd teha,» ütles Suursoo.

Toiduliidu tegevjuht Sirje Potisepp lisas, et otsus keerata tagasi alkoholiaktsiis oli mõistlik. «On tõsi, et lõunanaabrite poole mineva raja rohtu kasvamine võtab aega, aga trend on positiivne – ostetakse rohkem siit ja ka maksud jäävad tänu sellele Eestisse. Samuti on Soome turiste rohkem, kes kasutavad rohkem ka teenuseid,» ütles Potisepp.

Tema sõnul on väga murettekitav on valitsuse plaan, mis puudutab maa ümberhindamist. «Eesmärk võib olla üllas, kuid tagajärjed ettearvamatud. See võib kaasa tuua enneolematu hinnatõusu, mis hakkab mõjutama ka tootjaid ja toodete/teenuste hindu. Kui inimestel läheb elu kallimaks, hakatakse esmalt kokku hoidma esmatarbekaupade, sealhulgas toidu pealt. Hinnasurve võib tuua kaasa selle, et inimesed ei saa teha valikuid tervislikkuse ja omamaisuse võtmes, vaid ostavad pelgalt hinda. Nii aga jõuavad nende ostukorvi suure tõenäosusega hoopis importkaubad. See tähendab selgelt lööki siinsetele tootjatele, aga ka keskkonnale, sest pahatihti tulevad need kaubad teisest maailma otsast ning on toodetud viisil, mida ei saa pidada heaks tavaks,» ütles Potisepp.