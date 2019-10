Aina kasvav summa: suure tormi kahju võib ulatuda paari miljoni euroni

If Kindlustuse varakindlustuse grupijuhi Lauri Nõu sõnul on kindlustusselts nädalavahetusel toimunud tormi järgselt registreerinud üle 80 kahjujuhtumi, mille kahjude kogusumma ületab 225 000 eurot ning võib prognoosida, et see summa kasvab oluliselt. „Suuremaid kahjustusi põhjustavad tuule mõjul purunenud katused ja kukkunud puud. Katuste parandamisel tuleb nii mõnigi kord remontida lisaks vihmavee tagajärjel tekkinud kahjustusi inimeste kodudes. Käesoleva tormiga seoses oleme saanud rohkem kui 40 teadet katuste purunemisest, kahel juhul lendas minema terve kortermaja katus,“ lisas Nõu.