Mart Helme: ettevõtjad peaksid ise endale generaatorid soetama, mitte lootma ainult riigi peale

Mart Helme ütles «Aktuaalse kaamera» stuudiointervjuus, et suurem osa tormi tõttu ilmnenud probleemidest kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valdkonda. Meil on kuhjunud probleemid, sest aastakümned ei pööratud elanikkonna kaitsele tähelepanu ja riik ei suuda mõne aastaga tekkinud lünka täita, märkis siseminister.

Helme sõnul ei pea ta generaatorite puudust normaalseks. «Aga ma ei pea normaalseks ka seda, et eraettevõtjad tulevad näpuga näitama minu peale ja süüdistama mind selles, et neil ei ole elektrigeneraatoreid. Vabandust! Kui te saate korstnasse kirjutada 50 000 kahjumit, siis ma arvan, et teil oleks võimalik muretseda ka endale rahulikul ajal selle sama kasumi eest, mida te teeniksite, generaatorid,» arvas Helme.

Ta lisas, et tema hinnangul on enamikes põllumajandusettevõtetes siiski varugeneraatorid olemas, aga seal, kus pole, on ettevõtja elanud lootuses, et küll riik appi tõttab, kui midagi peaks juhtuma.