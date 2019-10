Riik uurib täiesti uut tüüpi majandamise mõjusid ja võimalusi

Reaalajamajandus on kontseptsioon, mille kohaselt standardsed majandustehingud ja haldustoimingud võiksid toimuda paberipõhise inimestevahelise suhtluse asemel digitaalse ja automaatse masin-masin andmevahetuse vormis.

Selleks, et reaalajamajanduse kontseptsiooni edasi arendada, on ministeeriumi hinnangul vaja saada aimu reaalajamajanduse majanduslikust mõjust Eesti kontekstis, et poliitikakujundajatel tekiks ülevaade reaalajamajanduse potentsiaalist.