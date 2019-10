Prokuratuur algatas Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse

Swedbank teatas 17. juunil, et seoses rahapesukahtluse sisejuurdlusega peatati päevapealt Swedbank Eesti juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused. Samuti teatati, et pangast kui ka selle nõukogust lahkub Priit Perens.

Täna teatasid ka Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid Swedbanki suhtes algatatud menetlustest. Rootsi finantsinspektsioon teatas, et on Swedbanki uurimise käigus leidnud, et on piisavalt asitõendeid otsustamaks, kas panka tuleb trahvida või mitte.