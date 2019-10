Suurel lennukitootjal kästi aeglasemalt lennata

Transport Canada ja Euroopa Liidu Lennuohutusamet (EASA) teatasid, et Airbus A220 lennukid ei tohi üle 29 000 jala ehk 8,8 kilomeetri kõrgusel lennates ületada 94 protsenti mootorite täisvõimsusest.

Määrus anti välja pärast mitut Air Canada A220 lennukite mootoririket lennu ajal. Rikkeid on ette tulnud ka Lufthansa tütarfirma Swiss lennukitel.

A220 on sarnane Airbus A320-le ja see pakub samuti kütusesäästu, mis tuleneb suuresti Pratt & Whitney uutest mootoritest.

Seotud on ka airBaltic

Läti lennufirma airBalticu lennukipargis on samuti 20 Airbus A220 tüüpi lennukit ning tellitud on veel 30 lisalennukit. «Jälgime tähelepanelikult mootoritootja Pratt & Whitney soovitusi täiendavate kontrollide kohta, mis viiakse läbi rangelt vastavalt tootja määratud ajakavale ja juhistele, et tagada airBalticu lennutegevuse jätkuv usaldusväärsus. AirBaltic teeb tihedat koostööd Pratt & Whitney ning lennukitootjaga Airbus,» teatas ettevõte möödunud nädalal.