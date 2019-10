Vare Rail Balticust: kolme riigi koostöö ei taha sujuda

Eile tuli uudis, et Rail Balticu ühisettevõtte juht, soomlane Timo Riihimäki astub tagasi. Paar nädalat varem pani ameti maha raudteeprojekti Eesti haru juht Riia Sillave. Mõlemad kinnitasid, et põhjused on isiklikud.

Miks ei kipu juhid ametis püsima? «Ega see (Rail Baltic – toim) lihtne projekt ole,» rääkis Vare Kuku raadio hommikuprogrammis. «Kuna see on kolme Balti riigi omavahelise koostöö projekt, peame me selge silmavaatega peeglisse vaatama ja tunnistama, et see koostöö ei taha meil omavahel sujuda.»

Teine põhjus võib Vare sõnul olla selles, et nii Riihimäki, Sillave, aga ka eelmisel aastal ameti aplombikalt maha pannud RB Rail ASi juht Baiba Rubesa on varem töötanud rahvusvaheliste kontsernide eesotsas, kus otsuste tegemisel lähtutakse majanduslikest kaalutlustest, mitte poliitilisest kemplemisest.

«Rail Balticut juhtides tuli neil rinda pista poliitikutega, poliitiliste tõmbetuultega ja lobiga,» rääkis Vare. «See on põhjus, miks inimestel võib teinekord emotsionaalne motivatsioon ära kaduda. Ratsionaalsus asendub poliitikaga.» Ta meenutas ka eksjuht Rubesa kriitikat, et Eesti, Läti ja Leedu ei ehita üht suurt taristuprojekti, vaid igaüks tõmbab tekki endale ja ehitab vaid endale.

«Ma ütlen nüüd natuke subjektiivselt, aga niikaua, kui mina olen jälginud Baltikumi-üleste suurte ühisprojektide saatust, pean tunnistama, et mitte ükski neist pole õnnestunud. Nii see paraku on. Energeetikas, transpordis ja mujal – igal pool tõmmatakse tekki enda peale,» rääkis Vare, tuues välja, et eriti paistab siin silma Leedu, kel on Rail Balticu arendamisel oma huvid.

Vare sõnul tuleks raudteeprojekti poliitilisel tasandil jõulisemalt juhtida. «Tuleks lõpetada partisanitegevus lõunanaabrite juures ja panna seljad kokku,» soovitas Vare.