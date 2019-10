Toetus esimesele Eesti tuumajaamale on kasvanud

Uuringu tellis kaasaegse väikese tuumajaama arendaja Fermi Energia OÜ. Osaühingu üks juhte Kalev Kallemets ütles, et Eestis on teadmised ja arutlus kaasaegse tuumaenergia võimaluse osas alles algusjärgus, kuid on julgustav, et sellisel keerulisel teemal on toetav hoiak selgelt suurem kui negatiivne.

«Loodan, et see annab poliitikutele natuke kindlust, et sarnaselt Soomele ja Rootsile ei ole tuumaenergia kasutusele võtu kaalumine Eestis poliitiline enesetapp, vaid koos teiste kliimaneutraalsuse eesmärgist tulenevate küsimustega oluline teema, mis vajab süsteemset teadmiste arendamist ja koostööd spetsialistidega,» märkis ta.

Väikse moodulreaktori ehitamise eelistena toovad inimesed enim välja varustuskindluse tagamist iga ilmaga, soodsamaid elektrihindu ja süsinikheitme vähenemist. Kõige suuremate probleemidena toodi välja tuumajäätmete hoiustamist ja avariiriski.

Muu hulgas selgus küsitlusest, et mehed on tuumajaama kasutusele võtu suhtes oluliselt pooldavamad kui naised. Kõige rohkem on tuumajaama mittepooldajaid Ida-Virumaal, pooldajaid aga Lõuna-Eesti maakondades.

Kui inimestelt küsiti, milliste elektritootmise viiside arendamist pooldatakse, kui põlevkivi tootmine tulevikus väheneb, siis eelistatakse enim päikese- ja tuuleenergiat ning seejärel uue põlvkonna tuumaenergiat. Juba märkimisväärselt vähem toetatakse maagaasist ja hakkepuidust elektri tootmist ning põlevkivielektri tootmist õlitootmise kõrvalt.

Kantar Emor küsitles oktoobris veebiintervjuude kaudu 1324 Eesti inimest vanuses 15–84 aastat. Uuringu tellis Fermi Energia. Inimestelt küsiti kokku neli küsimust:

1. Kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks?

2. Millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldate, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega?

3. Millised on teie hinnangul peamised väikese moodulreaktori Eestis arendamise plussid?

4. Millised on teie hinnangul peamised väikse moodulreaktori Eestis arendamise miinused?

Fermi Energia eesmärk on tuua Eesti energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab iga ilmaga Eesti varustuskindluse elektriga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.