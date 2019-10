Skeptikud said jälle tünga – USA börsid kerkisid rekordtasemele

USA aktsiaralli on kestnud juba mitu nädalat ootuses, et USA-Hiina väliskaubandusläbirääkimised saavad mõistliku lahenduse ning USA Föderaalreserv alandab baasintressi.

Aktsiaindeks S&P 500 on aasta algusest kerkinud 21 protsenti, ehkki suurem osa sellest tõusust toimus esimese nelja kuuga. (Võrdluseks Tallinna börsiindeks OMXT on kerkinud sama aja jooksul seitse protsenti). Eilne tõus oli 0,6 protsenti 3039,42 punktile.

New Yorgi börsi tabloo näitab S&P 500 indeksi uut rekordit. FOTO: RICHARD DREW/AP

Aktsiatõusu eesotsas olid tehnoloogiasektori ettevõtted. Rekordtasemele kerkisid eile ka Apple’i ja Microsofti aktsiad. Suuremalt jaolt tehnoloogiasektori aktsiate hinnaliikumist peegeldav Nasdaqi koondindeks kerkis ühe protsendi võrra 8325,99 punktini, mis on kõrguselt teine sulgemine ajaloos. Maailma tuntuimal aktsiaindeksil Dow Jonesi tööstuskeskmisel on rekordist puudu üks protsent.

«Arvan, et turg on seni hinnanud, et oleme mõne sammu kaugusel majanduslangusest, aga nüüd on see muutunud,» selgitas turul toimuvat The Wall Street Journalile investeerimisfirma Boston Partners globaalsete turgude analüüsi peadirektor Michael Mullaney.

Turus usuvad, et USA keskpank (Föderaalreserv) langetab kolmapäeval baasintressi, mis oleks juba kolmas langetus sel aastal, mis peaks toetama majandust selle jahtumise vastu.

Investoritele meeldivad ka ettevõtete majandustulemused.

«Arvame, et aktsiad on arvestades madalaid intressimäärasid praeguste hinnatasemete juures üsna atraktiivsed,» ütles majanduslehele varahaldusfirma Valley Forge Capital Management asutaja ja portfellihaldur Dev Kantesaria. «Pikas perspektiivis, järgmisel kolmel aastal, viiel aastal, ootame me S&P 500 kerkimist uutele rekorditele,» lisas ta.

Samas Šveitsi suurpanga UBS Global Wealth Management investeeringute juht Mike Ryan usub, et palju tõusuruumi enam näha ei ole.