Eksminister Tammist leidis uue magusa töö

Eesti ühe jõukaima inimese Kristjan Rahu osalusega Utilitasel on kavas laiendada taastuvenergiaportfelli, seda lisaks seni kontserni põhitegevuseks olevale kaugkütteteenusele ning taastuvelektri tootmisele. Lisaks Tammistile asub sama suuna peal tööle ka endine Nelja Energia tehnikadirektor Andrus Zavadskis.

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 näeb ette, et 80 protsenti tarbitavast soojusenergiast ja 50 protsenti kogu tarbitavast energiast pärineb taastuvatest allikatest. «Utilitase eesmärgiks on aidata neid riiklikke eesmärke saavutada, seda nii olemasolevates kaugkütte võrgupiirkondades kui ka uute projektide kaudu,» ütles Utilitas energiakontserni juht Priit Koit.

Tammist ütles pressiteates, et Utilitasel on suutlikkus olla üheks võtmepartneriks kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalike energiaprojektide arendamisel. «Mul on suur rõõm panustada Utilitase tugevasse meeskonda ja nende ambitsioonikate eesmärkide saavutamisse.»