Mesinädalad läbi: maruvihased Bolti juhid protestivad Londonis

Meeleavaldus toimub täna keskpäevast kuni kella 17ni õhtul, mil juhid lõpetavad sõitmise ja kogunevad Bolti Londoni peakontori ette, et oma rahulolematust väljendada.

Erataksode ühendusel on Boltile neli nõudmist. Esiteks tahetakse töötasu tõusu 1,25 naelalt 2 naelani miili kohta. Teiseks nõutakse, et Bolt lõpetaks juhtide ebaausa ja põhjuseta vallandamise. Kolmandaks tahavad juhid, et Bolt järgiks Ühendkuningriigi tööseadusi, maksaks vähemalt miinimumpalka ja puhkuseraha.

Neljas nõudmine on vahest kõige huvitavam: juhid nõuavad, et Eesti ettevõte lõpetaks mobiiliäpi algoritmide manipuleerimise, mis juhtidele vingerpussi mängib. See tähendab, et süüdistuse kohaselt näitab Bolt juhile sõiduhinda kõrgemana, kui see kohale jõudes ja kliendiga sõitu lõpetades tegelikult on.

Kohaliku ametiühingu juht James Farrar ütles, et Bolt tuli Londonisse jutuga nagu oleks nad eetilisem alternatiiv Uberile. «Aga mesinädalad on jäänud lühikeseks, sest Bolt käitub juhtidega täpselt sama jõhkralt nagu Ubergi,» põrutas ta.

«Bolti juhtide nõudmised palga, töötingimuste ja lahkumishüvitiste osas on öeldud justkui kurtidele kõrva. Kuid viimane piisk karikas oli see, et Bolt asus äpi manipuleerimise kaudu juhte nöökima,» ütles ta.

Bolti heaks töötanud endine taksojuht ja ametiühingu liige Mohammad Onupom Rahman lisas, et Bolt kohtleb juhte halvasti. «Ühel päeval mind lihtsalt deaktiveeriti, mistõttu ei saanud ma enam juhina töötada. Mis tõendid või etteheiteid minu vastu olid, ma ei saanudki teada,» kurtis ta.

Bolt sisenes Londoni turule tänavu juunis, teenindades seal kogu Suur-Londoni piirkonda – sõiduki võib tellida ka Gatwicki, Heathrow, Lutoni või Stanstedi lennujaama.