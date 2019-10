Swedbanki hiigeltrahv on käegakatsutav

Rootsi finantsinspektsioon andis täna selge signaali, et Swedbanki võivad ees oodata trahvid Baltikumi ärisid läbinud mitte-residentide raha eest, teatades, et inspektsioon on algatanud menetluse sanktsioonide kaalumiseks. Menetlust algatatakse siis, kui uurimise käigus on selgunud, et trahvimiseks on piisavalt alust. Trahvimäärad võivad Rootsi seaduse järgi ulatuda kuni 10% panga aastatulust.