Finantsinspektsioon alustas Swedbanki suhtes väärteomenetluse

Finantsjärelevalvemenetlus algatati rahapesu tõkestamise reeglite järgimise kontrollimiseks. Eraldi seisvas väärteomenetluses selgitatakse välja, kas on sooritatud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumist kirjeldavale väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu, kas isik on selle toimepanemises süüdi, kas esinevad väärteomenetluse lõpetamise asjaolud ja muud olulised küsimused. Väärteomenetlus on suunatud karistamisele, finantsjärelevalvemenetluse eesmärgiks on isiku käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust, turu läbipaistvust.