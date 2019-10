Nordica lahkumine toob tõenäoliselt hinnatõusu

«Eks me üsna pea saame näha, mis hakkab juhtuma näiteks Vilniuse liinil. Prognoosida võib, et see on esimene koht, kus hinnad hakkavad muutuma,» kommenteeris Estraveli müügidirektor Kaire Saadi. «Lendude kättesaadavusega on ka lood märksa kehvemad. Eriti kahju on Nordica suvesihtkohtadest nagu näiteks Split ja Rieka, kust oli hea kombineerida kõikvõimalikke pakette Horvaatiasse, Itaaliasse, Sloveeniasse.»