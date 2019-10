Tormikahjud: Võru juustuvabrikus hävis 50 000 euro eest toodangut

Valio Eesti juhi Maido Solovjovi sõnul kestis katkestus pühapäeva õhtul kella 16.30 kuni esmaspäeva öösel kella kaheni.

«Hindame seda [rahalist kahju] täna 40 000–50 000 euro kanti. Kateldes oli juustutera valmimisel ja see tuli välja saada sealt,» ütles Solovjov BNS-ile. Ta lisas, et tootmisprotsessi katkemise tõttu läks hävitamisele piima, juustupiima ja vadakut. Täpsemad kogused on veel selgitamisel.

Solovjovi sõnul Võru juustutööstuse seadmed elektrikatkestuse tõttu tõenäoliselt kahjustada ei saanud, neid mõjutavad lühiajalised pingemuutused, kuid kümnetunnise katkestuse puhul oli tööstus konkreetselt vooluta.

Valio Laeva meiereis saadi tööga jätkata, kuna varustuskindluse tagavad Tartu, Voldi ja Puurmani alajaam, millest viimane oli töökorras.

Kuuldes, et Võru vallas on senimaani vooluühenduseta AS Barruse puidutööstus, märkis Solovjov, et sel juhul läks Valiol isegi hästi. «Aga muidugi läks juustupiima ja juustu hävitamisele – mis juustuks ei kõlba ja ka juustupiim, mis oli valmis tehtud ja läheb hävitamisele,» ütles ta, kuid kinnitas, et tootmisseisaku tõttu kauplustes midagi puudu ei tule.

Valio tootmisprotsess on ajakriitiline: elektrikatkestuse puhul on raskendatud piima mahalaadimine, autod on piima täis ega saa minna uuele ringile. «Kõigil pole võimalust toorpiima lautades hoida, auto peab järgi jõudma,» tõdes Solovjov.

Seetõttu leiab Valio Eesti juht, et elektrikatkestuste puhul võiks esmajärjekorras tegelda ajakriitiliste objektidega. «Tööstusena tunneme, et oleme samas ootejärjekorras lõpptarbijaga,» lisas ta.

Valio Eesti käive kasvas mullu rekordilise 122,5 miljoni euroni, mida on 6 protsenti enam kui aasta varem. Puhaskasum oli 3,6 miljonit eurot. Ettevõttes töötab enam kui 500 inimest.