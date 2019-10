Rail Balticu juht astub ootamatult tagasi

Märtsis ametisse asunud Riihimäki viimane tööpäev ettevõttes on 19. detsember, teatas RB Rail.

«Oleme Timo Riihimäki tagasiastumise pärast löödud, kuid austame tema otsust. Tänan teda nõukogu nimel tehtud töö eest ja soovin talle tulevikuks palju edu,» kommenteeris RB Rail AS nõukogu esimees Karolis Sankovski.

Ta lisas, et uue juhi leidmiseni tagavad ühisettevõtte sujuva tegevuse teised juhatuse liikmed ja kogu RB Rail AS meeskond. Sankovski lisas, et peagi liitub meeskonnaga ka programmijuht, kes vastutab Rail Baltica projektiga seonduvate tegevuste tõhusa elluviimise eest.

«Mul on kahju lahkuda, sest Rail Baltic on põnev projekt, mille nimel tööd teha. Tänan RB Rail AS töötajaid, sidusrühmi, rahvusvahelisi partnereid ja nõukogu koostöö ning toetuse eest,» kommenteeris ühisettevõttest lahkumist Timo Riihimäki.

Novembris lahkub samuti isiklikel põhjuselt Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Riia Sillave. Sillave ütles toona, et Rail Baltic Estonia meeskond on projekti kahe aastaga viinud ettevalmistusetapist elluviimisse. «Järjepideva töö tulemusena on oluliselt kasvanud kindlus, et raudteeühendus tuleb. Panustasin Rail Balticasse kogu energia ning lahkun isiklikel põhjustel. Ehitus on alanud, sellelt teemärgilt on sobiv anda teatepulk üle uuele juhile,» lisas ta.

Riihimäki juhtimise ajal algatati projekteerimistööd Rail Balticu põhiliinil 411 kilomeetri ulatuses ning lisaks hanked projekteerimistöödele 236 kilomeetri ulatuses.

Lisaks arendas Riihimäki ettevõtte struktuuri. Näiteks loodi projekteerimis- ja ehitusetappide edukaks ning efektiivseks rakendamiseks projektijuhtimise osakond. Samuti tugevdas Riihimäki RB Raili hankeosakonna rolli.