Luminori omanik panustab laopindadele

Kunagi ettevõtete börsilt äraviimisega tegelenud erakapitalifondidest on tänaseks kujunenud mitme valdkonnaga tegelevad investeerimisettevõtted. Blackstone on maailma suurim kinnisvarafond mahuga 157 miljardit dollarit.

Viimastel kuudel on Blackstone’i kinnisvarafond teinud mitu ülisuurt tehingut, omandades just laopindu. Juunis teatas ettevõte 18,7 miljardi dollari eest laopindade ostmisest Singapuri kinnisvarafirmalt GLP ja septembris allkirjastati 5,9 miljardi dollari väärtuses laopinnaportfelli ostmist kinnisvarafirmalt Colony Capital.

Eelmisel kuul teatas ettevõte veel, et asutas Euroopas logistikaettevõtte Mileway, kelle portfellis on kokku 1000 laohoonet kogupinnaga 30 miljonit ruutjalga (2,8 miljonit ruutmeetrit). Lisaks USAle ja Euroopale on fondil laohooneinvesteeringuid Austraalias, Kanadas ja Hiinas.

Online-ostlemine on muutunud järjest suurema osa inimeste igapäevaseks osaks ning paljud traditsioonilise poed on sunnitud oma uksed sulgema. Blackstone usub, et internetikaubanduses on võimalusi, mida esmapilgul ei nähta.

Tänaseks on fondil kokku 800 miljonit ruutjalga (74 miljonit ruutmeetrit) laopinda ja Ameerikas asuvast 443 miljonist ruutjalast (41 miljonist ruutmeetrist) on omandatud sel aastal. Sellest suurem osa asub kiiresti kasvavatel turgudel, suure tihedusega linnapiirkondades nagu Dallas, Atlanta, Los Angeles, Miami ja San Francsico, kirjutab The Wall Street Journal.

Blackstone’i laopindade klientideks on traditsioonilised posti- ja laondusettevõtted, aga järjest kasvab logistikaettevõtete osakaal, kellel on lepingud jaekaubandusettevõtetega nende tellimuste täitmiseks.

Blackstone BX) Aktsia hind (USD): 51,86 Muutus aasta algusest,%: 74,0 Aastane muutus, %: 66,6 Dividendid (USD aastas): 1,92 Dividenditootlus, %: 3,63 Analüütikute soovitused: Osta: 12 Hoia: 2 Müü: 0 Allikas: Yahoo Finance