Kindlustused: tormikahjud küündivad sadadesse tuhandetesse

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Lauri Nõu sõnul näitavad esialgsed teated küllatki suuri kahjustusi Kagu-Eestis, Pärnu- ja Saaremaal. «Oleme saanud teateid rohkem kui 30 juhtumist, kus kannatada said hoonete katused. Kolmel juhul neist hävines katus täielikult,» ütles Nõu BNS-ile.

«Meile on teada antud kümnetest hoonetele ja rajatistele kukkunud puudest ning viiel korral on kahjustusi tekitanud tormiga liikuma hakanud batuudid. Pinge kõikumisest on hetkel teada antud ligi kümmekond kahjuteadet,» lisas Nõu.

If Kindlustus sai teate ka autost, mis sõitis pimedas otsa teele langenud puule. Eelnev info on esmaspäeva hommikuse seisuga ja uusi kahjuteateid tuleb kindlustusandja teatel pidevalt juurde.

«Ilmselt ei ole kõigil kannatanutel veel elektrit ega internetti, et kahjuteateid meile edastada. Seoses tormiga on meie partnerid väljas tugevdatud jõududega, et võimalikult kiirelt kahjusid likvideerida,» rääkis Nõu.

Samuti on veel raske hinnata tormikahjude täpset suurust, kuna kahjuteated alles laekuvad. «Samas on juba praegu näha, et antud tormikahjude suurused kokku on pigem sadades tuhandetes eurodes,» rääkis If Kindlustuse varakahjude grupijuht Lauri Nõu.

Ergo kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juhi Taavi Köötsi sõnul on kliendid teatanud ligi 15 kahjujuhtumist, mille esialgne kahjusumma ulatub kokku 50 000 euroni.

«Kindlasti tuleb teateid nädala jooksul juurde, kuna torm alles vaibus ja kannatanud ei ole jõudnud juhtumitest veel teada anda. Suuremad kahjuteated tulevad Elva, Otepää ja Võru piirkonnast. Peamiselt on tegu kahjudega, kus katus on ära lennanud või sellele on kukkunud puu,» rääkis Kööts BNS-ile.

Salva Kindlustuse turundusjuhi Maris Raudoja sõnul on põhjalikke kokkuvõtteid veel vara teha, kuna tõenäoliselt avastatakse osa kahjudest hiljem, näiteks suvemajade ja elektriseadmete puhul. Täpsem info selgub teisipäeval-kolmapäeval.

«Salva Kindlustusele teatatud esimesed kahjud on seotud peamiselt kohe näha olevate kahjudega ehk murdunud puud ja muud tuule põhjustatud kahjustused ja seda peamiselt Lõuna-Eestis ja mitu tükki just Elva kandis. Näiteks on teatatud murdunud puudest, mis on kahjustanud hooneid ning autosid,» ütles Raudoja BNS-ile.