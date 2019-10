Tormikahju peatas suurtehase: Võrumaa puidutööstus seisab jõude

Elektrilevi teatas esmaspäeva hommikul, et Võru suurematest ettevõtetest on vooluta AS Barrus, kellele Elektrilevi otsib ümbertoitelahendusi ja teeb koostööd ka Eleringiga, et ühendus esimesel võimalusel taastada.

Võru vallas ukse- ja aknakomponentide tootmisega tegelev AS Barrus loodab, et tormi tõttu katkenud elektriühendus taastatakse esmaspäeval kella 17-18 paiku. «Praegu tehas seisab,» ütles ettevõtte juhatuse liige Jürgen Ainsalu BNS-ile. Ta lisas, et kui katkestus piirneb esmaspäevaga, siis ettevõtte jaoks midagi katastroofilist ei juhtu.

«Muidugi kui nüüd elektrivarustus taastatakse, eks siis ole näha, millised kahjud seadmetele võivad olla tekkinud, hetkel ei oska prognoosida,» ütles Ainsalu. «Teinekord on nii, et eletkrivarustuse katkemisega võib näiteks IT-süsteemides mõni suurem probleem tekkida. Eks peavalu on kindlasti, aga praegu ei oska öelda, kui suur see rahaline kahju võiks otseselt olla,» lisas Barruse juhatuse liige.

AS Barrus teenis mullu 50,6 miljoni euro suuruse müügitulu juures 3 miljonit eurot puhaskasumit. Ettevõte teenib 73 protsenti käibest ekspordist. Põhitegevuseks on liimpuidust akna- ja uksekomponentide tootmine.