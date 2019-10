Swebank: Läti pangapaanikat tekitati sihilikult

Swedbanki Läti pressiesindaja Jānis Krops ütles, et paanika tõttu võeti ühe õhtuga välja kümneid tuhandeid eurosid sularaha. «Kahjuks tundub, et Daugavpilsis tekkinud paanika oli sihilikult tekitatud ning me kahtlustame, et inimesed levitasid meelega valeinformatsiooni. Seetõttu oleme teavitanud Läti kaitsepolitseid, kes on hakanud asja uurima,» rääkis Krops.