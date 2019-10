Prantsuse luksusgigant noolib Tiffanyt, juveelitootja aktsia on laes

Prantsuse luksuskaupade tootja saatis Tiffany juhtidele kirja, kus selgitas ülevõtmispakkumise tingimusi, pakkudes 120 dollarit aktsia kohta, kirjutab The Wall Street Journal, viidates pakkumisega kursis olevale allikale. Pakkumishind on 22 protsenti Tiffany aktsia reedesest sulgemishinnast kõrgem ja see teeb ettevõtte väärtuseks 14,5 miljardit dollarit.