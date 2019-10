Ratas läheb Eesti ettevõtetega USAsse

Peaminister kohtub visiidil koos haridus- ja teadusminister USA kaubandusministri Wilbur Rossi ja Senati väliskomisjoni esimehe James Rischiga ning koos haridus- ja teadusministriga ÜRO peasekretär António Guterresega. Visiidil on kaasas ka äridelegatsioon, kellega koos külastatakse kaubanduskodasid ja ettevõtteid.

«Eesti ja USA on lähedased liitlased ja mida tihedamad meie suhted on, seda rohkem avab see võimalusi kõigile meie inimestele ja ettevõtetele,» ütles peaminister Jüri Ratas, kes lubas tutvustada USA partneritele meie ettevõtteid ja ärivõimalusi ning selgitada Eesti tegevusi rahapesuvastases võitluses.