Bitcoini hind kasvas ööpäevaga järsult

Mis võimsa tõusu põhjustas, ei tea täpselt mitte keegi. Üks versioon on, et hinda oli vaja üles saada spekuleerimiseks. Teised leiavad, et ostjatesse sisendas optimismi Hiina presidendi Xi Jinpingi lause, et riik kavatseb arendada ja investeerida plokiahela tehnoloogiasse, millel bitcoin põhineb.