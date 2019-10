Puhastusfirma keerleb allakäiguspiraalis pankrotti

Pea viisteist aastat tegutsenud Dontali jaoks pole viimased ajad kergete killast olnud. Kolme viimase aasta jooksul on teenitud juba pea pool miljonit eurot kahjumit. Varem kiratsenud käive tegi jõnksu üles alles mullu, ulatudes ligi 200 000 euroni, kuid selleks võib liiga hilja olla.

Mis võis perekond Šošinile kuuluva puhastusfirmaga valesti minna? Viimases majandusaasta aruandes on juhtkond eesotsas Nikolai Šošiniga veel optimistlik. Ehkki omakapital oli juba miinuses, lubas ettevõte läbi käibe kasvu ja uute turgude hõivamise probleemid peagi klattida.

Juhatus tõi välja, et läbirääkimised käivad mitme välismaa kliendiga ning 2019. aasta esimeses kvartalis jõuti ka lepinguteni. Samuti oli firmal mitu kehtivat tellimust naftaterminalidelt.

Samal ajal aga kasvas viie töötajaga Dontali maksuvõlg riigi ees. Kui jaanuaris oli see veel paarkümmend tuhat eurot, siis oktoobris küündis võlg juba pea 100 000 euroni. Veidi aga pärast seda hakkas kohus ka firma pankrotti vaagima.

Dontali põhitegevuseks on puhastada erineva suurusega mahuteid, kus ladustatakse naftat, naftasaadusi ja teisi kemikaale. Ettevõte on oma trumbiks nimetanud innovatsiooni ja automatiseeritud töövõtteid, mis aitavad keerulisi konstruktsioone sisemiselt puhtaks saada. Lisaks puhastamisele valmistab Dontal ka ise puhastusseadmeid. Nad on välja töötanud ja patenteerinud JetPetroClean™ tehnoloogia.