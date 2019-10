Järgmine vallutus: Lõhmuse fond ostab suure klaasiäri

Konkurentsiametile esitatud taotluses põhjendab Baltikumis tegutsev investeerimisfond Livonia, et Klaasimeistri ost sobib hästi kokku nende strateegiaga: investeerida edukatesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga keskmise suurusega Baltikumi ettevõtjatesse, mida on võimalik uue kapitali ja Livonia meeskonna teadmiste abil märkimisväärselt kasvatada. Livonia võtab üle ka osaühingu Kolu Vara, mis rendib Klaasimeistrile tootmishoonet.

Klaasimeister on enam kui 20-aastase kogemusega klaasist ehitusmaterjalide tootja ja töötleja. Ettevõte valmistab nii klaaspakette, lõikab lehtklaasi ja lamineeritud klaasi ning teeb klaasi siiditrükki ja taustvärvimist. Klientideks on klaasfassaadide paigaldajad ja erinevad vaheseinte ja piirete tootjad Skandinaavias ja Baltikumis.

Pea 100 töötajaga firma käive on viimaste aastate jooksul ilusti kasvanud ja kasum koos sellega – mullu teeniti pea 15 miljoni eurose müügitulu juures üle 2 miljoni puhaskasumit. Harjumaal Kosel tegutseva Klaasimeistri on üles ehitanud Heiki Zupping ja Tarmo Jullinen.

Livonia Partners on Balti riikides tegutsev erakapitali investeeriv fondivalitseja, mis haldab kokku 83 miljoni euro suuruseid investeeringuid Livonia Partners Fund I ja Livonia Partners EIF Co-Investment Fund vahendusel. Fondi asutajad on lisaks Lõhmusele ka Kaido Veske, Kristīne Bērziņa ja Mindaugas Utkevičius.

Investorid on kohalikud ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Fondi tuumikinvestor on Balti Innovatsioonifond (BIF), mis investeerib Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ning Balti rahvuslike investeerimisfirmade kogutud kapitali. Livonia investoriteks ja toetajateks on teiste seas ka Baltikumi kohalikud pensionifondid LHV ja Swedbank.