Patarei räämas rannaala varjutab Tallinnas toimuva suurregati sära

«Ürituse õnnestumiseks tuleb tagada külastajatele sujuvad liikumisvõimalused kolme sadama vahel ning siduda sadamatevaheline kalda-äär võimalikult ühtseks ja terviklikuks festivalialaks. Noblessneri sadam on tänaseks Lennusadamaga kaasaegse linnaruumiga ühendatud, ent probleemne on Lennusadamast Vanasadama poole jääv ala, sh Patarei merekindluse territoorium,» kirjutas Belobrovtsev algatuskirjas RKAS-ile.

RKASi portfellihaldur Pertti Neero teatas, et Patarei kinnistu on pandud enampakkumisele, mille tähtaeg on 12. november.

Pertti Neero: «Patarei merekindluse piirkonna ja promenaadi korrastamiseks vajaminevaid võimalikke investeeringuid on täna raske kommenteerida, selleks oleks vaja linnalt täpsemat nägemust, milliseks see piirkond peaks saama. Tutvuksime heameelega linna soovide ja kavandatava sündmuse plaanidega täpsemalt, et paremini hinnata meie võimalusi piirkonda panustamiseks.

Patarei promenaadist linnapoolse esimese lõigu ehitas Tallinna linn. Järgnevalt on promenaad eraomanike kinnistutel, sealhulgas ka Pro Kapitali omandis kuhu tuleb Kalaranna arendus, mille kohta on teada, et valmimistähtaeg on kavandatud 2021. aasta lõppu. Kas 2021. aasta suvel on nende promenaadiosa avatud või suletud, on küsimus Pro Kapitalile. Mis puudutab Lennusadama kaid, siis see on täna kultuuriministeeriumi omandis ning nemad oskavad täpsemalt selle kohta infot anda.»